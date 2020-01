Fogiel o „sztuczkach opozycji”. "Nie jest to specjalnie merytoryczne”

Wicerzecznik PiS mówił w studiu Polskiego Radia o inicjatywie Polskiej Akademii Nauk, która chce zwołania okrągłego stołu ws. reformy sądownictwa.

– Będziemy się temu przyglądać. Podobne wydarzenie organizowane przez PSL było ewidentnie częścią kampanii wyborczej Kosiniaka-Kamysza, więc nie byliśmy zainteresowani udziałem. Zobaczymy, na czym ta propozycja miałaby polegać i podejmiemy decyzję – tłumaczył polityk.

– Aczkolwiek, nawet gdyby PiS nie zdecydowało się na udział, to tak rozumiem deklarację pana Jarosława Gowina, że człowiek Zjednoczonej Prawicy będzie siedział przy tym stole – dodał Fogiel. CZYTAJ WIĘCEJ

Poseł stwierdził też w rozmowie z Piotrem Goćkiem, że jego zdaniem w trakcie prac na ustawami sądowymi opozycja „jeszcze nie raz będzie próbowała uciec się do takich sztuczek jak udawanie, że nie ma ich na sali sejmowej poprzez wyjęcie kart do głosowania”.

– Oczywiście, można tego typu technicznymi zabiegami próbować opóźniać stanowienie prawa. Nie jest to specjalnie merytoryczne. My jesteśmy jako klub PiS zdeterminowani. Wszyscy nasi posłowie wiedzą, jak ważne są głosowania. Mam nadzieję, że do żadnych niespodzianek (w związku z ustawą dyscyplinującą - red.) nie dojdzie – dodał.