Ziemkiewicz: Chesz zostać w Unii, szykuj Polexit

– Przepraszam, że tłumaczę rzeczy oczywiste, ale czasami moje komentarze oglądają służbowo ludzie z "Gazety Wyborczej" – dodaje Ziemkiewicz.

– Jeśli ktoś nie chce Polexitu, to musi być Polska do tego przygotowana. Bo w polityce liczy się takie pytanie: a co nam możesz zrobić? No i okazuje się, że my nic nie możemy zrobić – co jest nieprawdą; ale że my nie chcemy nic zrobić. Nie straszymy, nie jesteśmy przygotowani do tego, co zrobimy, jeżeli UE zrobi coś, do czego nie ma prawa. No powiemy, że oni nie mieli prawa tego zrobić. Ale oni robią rzeczy, do których nie mają prawa – zaznacza publicysta.

I wymienia konkretny przykład: – TSUE nie ma prawa ingerować w nsze ustawy, a ingeruje. I jak nałożą na nas kary, to co zrobimy? Otóż nie ma większej głupoty, niż wygadywanie, że tamci chcą nas wyrzucić z Unii Europejskiej. Wyrzucą nas z UE? I sami będą zapieprzać po polu i szparagi zbierać?

– Trzy miliony Polaków mieszka na Zachodzie, nakręcają tamtejsze PKB. Po to na sprzyjęli to Unii, żeby mieć z tego interes. I co? Wyrzucą nas z Unii, tak? – pyta Rafał Ziemkiewicz.

