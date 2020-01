Prezydent w Davos: Polska liderem rozwoju w naszej części Europy

Andrzej Duda przebywa na 50. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Podczas rozmowy z dziennikarzami prezydent podkreślił, że Polska jest wielokrotnie wymieniana jako kraj, który jest liderem w naszej części Europy, bardzo dynamicznie się rozwija i w tym zakresie stanowi także przykład dla innych krajów. – To było dzisiaj podkreślane, więc rzeczywiście mogłem się podzielić także i naszymi doświadczeniami – dodał.

– Wielokrotnie słyszę, że Polska nie staje się, tylko jest liderem w tym całym zakresie. Wystarczy popatrzeć na perspektywę czy też poprzez ostatnie lata i na te nasze ostatnie osiągnięcia. To jest cały czas stabilny, bardzo wysoki wzrost gospodarczy. My jesteśmy w absolutnej europejskiej czołówce – mówił Andrzej Duda. Prezydent tłumaczył, że Polska dynamicznie się rozwija, także jeśli chodzi o duże inwestycje. – Myślę tutaj o cały czas postępującym rozwoju sieci drogowej. Oczywiście jest pewna periodyka w tym okresach, ale ten rozwój cały czas postępuje. Postępuje rozwój sieci kolejowej, planujemy zbudować wielki Centralny Port Komunikacyjny, więc wszyscy nasi tutaj sąsiedzi i ci szerzej pojęci sąsiedzi, czyli właśnie Europa Środkowa, ale także i państwa zachodnie, dostrzegają jak dużą mamy ambicję, ale że to nie jest tylko ambicja sprowadzająca się do słów, tylko od słów przechodzi się u nas konkretnie do czynów i po prostu to działa – mówił dalej prezydent Duda odpowiadając na pytania dzienniakrzy.