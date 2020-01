Dymisja i zmiany w ABW

Jak podaje Wp.pl, dotychczasowy szef ABW prof. Piotr Pogonowski podał się do dymisji. "Nie ma również jasnej sytuacji co do przyszłości szefa CBA, Ernesta Bejdy" – podaje dziennikarz.

Z doniesień medialnych wynika, że nowym szefem ABW zostanie dotychczasowy zastępca prof. Pogonowskiego – ppłkKrzysztof Wacławek.

Wirtualna Polska pisała dzisiaj, że "już w grudniu spekulowano w mediach, że to właśnie Pogonowski jako szef służb miałby być »kozłem ofiarnym«, ukaranym za niedopilnowanie afery szefa NIK, Mariana Banasia i nieprześwietlenie jego ewentualnych kontaktów ze światkiem przestępczym oraz przepływów finansowych i posiadanych nieruchomości". "Aby nie łączyć szefa ABW bezpośrednio z tą sprawą, dymisję odroczono na styczeń" – podaje Wp.pl.