Senator PO ostro o liderze PSL: Chyba go pogięło

Ani Andrzej Duda, ani Małgorzata Kidawa-Błońska nie są w stanie być gwarantem silnej Polski w zjednoczonej Europie – oznajmił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wiecu wyborczego w Lublinie.

Kosiniak-Kamysz powiedział też, że Polska, która miała bardzo dobre relacje z Wielką Brytanią w ramach UE, powinna „być najlepszym ambasadorem Wielkiej Brytanii w UE”. – Polska powinna zająć miejsce Wielkiej Brytanii przy stole Unii Europejskiej, być w głównej piątce najważniejszych państw, które rozdają karty. Nie być, tak jak dzisiaj, lokajem, który czeka w przedpokoju aż go poproszą – dodał szef PSL. Jego zdaniem ani Andrzej Duda, ani Małgorzata Kidawa-Błońska nie są w stanie tego osiągnąć. Kosiniak-Kamysz stwierdził ponadto, że kandydatka PO należy do "opozycji totalnej". – Ona nie będzie się komunikować z rządem premiera Mateusza Morawieckiego, który będzie (jeszcze) przez 3,5 roku – stwierdził.

W ocenie Kosiniaka-Kamysza między dwoma głównymi ugrupowaniami trwa wojna. – Te dwie partie okładają się po głowie od lat i nie chcą współpracować w żadnym zakresie ze sobą, tylko chcą ze sobą walczyć, bo tym konfliktem się żywią. One żyją z konfliktu między sobą. Nie ma więc gwarancji, że wybór Małgorzaty Kidawy-Błońskiej to jest zatrzymanie tej polityki – ocenił polityk.

Słowa lidera ludowców wzburzyły senatora PO, Leszka Czarnobaja. "Chyba go pogięło?" - stwierdził we wpisie na Twitterze. Dalej zwrócił się bezpośrednio do Kosiniaka-Kamysza. "Twoje słowa można podsumować tylko jednym "baju, baju, będziesz w raju, prowadzę Was w łapy PiS" w podpisie Wasz Władek" – napisał senator.