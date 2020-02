Prof. Żaryn odpiera zarzuty "Wyborczej": Nie chcemy okłamywać Polaków

Sandra Skibniewska: Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił wczoraj powołanie nowej instytucji kultury – Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Dla niektórych niemałym zaskoczeniem jest to, że coraz częściej mówi się o Romanie Dmowskim, który był przez lata w cieniu Józefa Piłsudskiego, choć na karcie historii zapisał się równie wyraziście.

Prof. Jan Żaryn (historyk): Ma pani rację. Jednak proszę zwrócić uwagę, że mamy bardzo bogate dziedzictwo różnych nurtów ideowych i intelektualnych. W dziejach Polski postać Józefa Piłsudskiego jest bardzo ważna. Zwłaszcza pod kątem odzyskania niepodległości. W PRL Piłsudski wypełnił swoją rolę. Obecnie Piłsudski nie musi być jedynym fundamentem naszej historii.

Stąd pomysł, aby uhonorować Dmowskiego?

Owszem. Nurt obozu narodowego i katolicyzmu społecznego są ze sobą we współpracy i sporach. Łączenie rzeczonych nurtów rozpoczyna się od pokolenia Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego oraz innych znamienitych postaci, które zapisały się na kartach historii Polski w piękny sposób. Wśród struktur i organizacji, które tworzyły Obóz Narodowy znajdziemy wiele znamienitych postaci, które tworzyły grupę inteligencji narodowej. Prawdziwej inteligencji, która może być mylnie rozumiana. Etos chłopskiego inteligenta to postawa naszej historii. Musimy o tym pamiętać. Mamy olbrzymią przestrzeń postaci, które wiele dla Polski zrobiły. W tych czasach to ważne, aby upominać się o nie.

Na portalu "Gazety Wyborczej" wybrzmiewa tytuł, który traktuje o Ignacym Paderewskim. Według dziennikarzy chcecie "zrobić z Paderewskiego narodowca", który ma służyć panu i prof. Glińskiemu. Co pan na to?

Jest to paranoidalny zarzut. Nikt nie zamierza kłamać. Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego nie ma za zadanie okłamywać Polaków. Chcemy pokazać Ignacego Paderewskiego takim, jaki był.

Czyli?

Paderewski był wielkim pianistą i wybitnym kompozytorem. Wielkim mężem stan. Prezydentem Rady Ministrów. To ogromnie ważne postać.