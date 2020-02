Ziemkiewicz: Tak naprawdę nie chodzi o reformę sądów

Dziennikarz mówił w TV Republika m.in. o zmianach w wymiarze sprawiedliwości. We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dyscyplinującą sędziów.

– Tak naprawdę tutaj nie chodzi o reformę sądów, tutaj chodzi o złamanie starego układu w sądownictwie, co zapewne jest niezbędnym warunkiem dokonania jakiejkolwiek reformy – stwierdził Ziemkiewicz.

Publicysta przywołał niedawny wywiad prof. Andrzeja Rzeplińskiego w Radiu Zet. Były prezes TK przyznał w nim, że sam mówił kiedyś Janowi Rokicie, że nic się nie da w polskim sądownictwie zmienić, dopóki nie odbierze się sędziom wpływu na KRS.

– Przecież cała wojna jest o ten KRS. Oni, ci rokoszanie, starają się zrobić wszystko, żeby nowy KRS uznać za nielegalny, bo zbliża się główna bitwa, czyli w kwietniu kończy się kadencja pani Gersdorf (pierwszej prezes Sądu Najwyższego – red.) – powiedział Ziemkiewicz.

Jednocześnie stwierdził, że "nie wiadomo, bo może zbiorą się trzy izby, które stwierdzą, że nie kończy się ta kadencja (Gersdorf – red.)". Nawiązał w ten sposób do uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia o sędziach wybranych przez nową KRS, którzy w ocenie SN nie powinni orzekać.

Według Ziemkiewicza to nie ustawa o sądownictwie wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej, tylko "działalność takich eko-świrów, którzy chcą zakazać jedzenia mięsa". – Nie wiem, co czerwony ma do mięsa – powiedział publicysta "Do Rzeczy".