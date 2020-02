Morderstwo 29-letniego zapaśnika. Policja publikuje wizerunek podejrzanego o śmiertelne pobicie

Do pobicia doszło w niedzielę 26 stycznia. 29-latek przebywał wieczorem w lokalu na Starym Rynku w Poznaniu. „Kamery monitoringu pokazały, jak idzie przez rynek, a zanim podąża barczysty mężczyzna i dwie kobiety. Na kolejnych ujęciach z kamer widać już leżącego człowieka" – opisuje poznańska "Gazeta Wyborcza".

Kamery co prawda nie zarejestrowały momentu pobicia, ale na następnym ujęciu widać leżącego człowieka. Jego trener zapewnia jednak, że 29-latek został pobity, a do szpitala trafił z obrzękiem mózgu. Sikora zmarł 31 stycznia o godz. 15. Sekcja zwłok potwierdziła, że do śmierci mężczyzny doszło wskutek działania osób trzecich.

Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, ale na razie nie zatrzymała osób odpowiedzialnych za pobicie. Dzisiaj poznańskie służby opublikowały wizerunek podejrzewanego o ciężkie uszkodzenie ciała, które mogło doprowadzić do śmierci Sikory.

„Wszystkich, którzy wiedzą gdzie przebywa poszukiwany mężczyzna, prosimy o pilny kontakt” – apeluje policja. Poszukiwany to 42-letni Olgierd Michalski, zameldowany w Poznaniu przy ul. Biskupińskiej.