Gorąco w PiS. WP: Takiej kłótni dotąd nie było

Wirtualna Polska opisuje, że pomiędzy partią Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina coraz częściej dochodzi do konfliktów na tle programowym i ideowym. Spór jedynie szkodzi Zjednoczonej Prawicy i Andrzejowi Dudzie.

Gdy Michał Wójcik skrytykował członka Krajowej Rady Sądownictwa Macieja Nawackiego za to, że ten podarł uchwałę sędziów, swojego zdziwienia nie krył polityk Solidarnej Polski. – To znaczy, że nie wytrzymał ciśnienia – ocenia postawę Wójcika rozmówca WP. – Dla nas sędzia Nawacki jest bohaterem. Kto go krytykuje, jeszcze przed kamerami TVN, jest po prostu słaby – twierdzi polityk Solidarnej Polski.

Jak przyznają działacze SP, sobotnia konwencja partii miała uderzyć nie tylko w buntowniczo nastawionych sędziów, ale również w koalicjantów. Kongres miał być kontrą w stosunku do idei "okrągłego stołu, w którym uczestniczył Jarosław Gowin. – Gołębie są znane z jednego: "sr..ją ze strachu" – twierdzi polityk partii Ziobry w rozmowie z WP odnosząc się do frakcji przeciwnej zaostrzaniu kursu.

Już 15 lutego podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy prezes Jarosław Kaczyński ma nadać kampanii nowy, pozytywny ton i skonsoliduje obóz przed wyborami. "Jeśli trzeba będzie, zrobimy ustawę dyscyplinującą koalicjantów" – mówi pół żartem jeden z polityków PiS w rozmowie z wp.pl