Czarzasty klnie na wizji. Dziennikarz: Błagam pana...

Włodzimierz Czarzasty był gościem porannej rozmowy na antenie RMF24. Z liderem Nowej Lewicy dyskutował Robert Mazurek.

W pewnym momencie rozmowa przybrała dość zaskakujący ton. – Wie pan, co jest ważne w polityce? – spytał Mazurka Czarzasty. – Powiem panu. Żeby k**** mieć poglądy – stwierdził polityk Lewicy, lekko ściszając głos przy wulgaryzmie.

Dziennikarz próbował przywołać Czarzastego do porządku, jednocześnie obracając sytuację w żart. – Co pan przed chwilą powiedział? – spytał zaskoczony Mazurek. – My jesteśmy w internecie, błagam pana... – dodał.

Szef Nowej Lewicy najwyraźniej jednak nie przejął się użytym nieparlamentarnym wyrazem. – Ale przecież tego nie było słychać. Było? Ale to jest ważne, naprawdę tak uważam – powiedział Czarzasty.