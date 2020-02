Giertych ukarany grzywną. Tusk: Nie darują mu tego

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nałożyła na Romana Giertycha 3000 zł kary porządkowej. Mecenas podczas swojej przemowy kpił z sędziów, a zgromadzona publiczność krzyczała "hańba". Giertych jednak zapewnia, że nie zapłaci kary.

W poniedziałek Giertych informował na Twitterze, że stawi się przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, gdzie odpowie za swoje słowa dot. katastrofy smoleńskiej. Mecenas zakończył wpis zaproszeniem skierowanym do swoich zwolenników, aby poszli razem z nim na rozprawę. We wtorek do Internetu przedostało się nagranie z całego zdarzenia. Widać na nim, jak Giertych kpi z sędziów Sądu Najwyższego i odmawia ich uznania. W pewnym momencie, gdy sędzia upomniał byłego wicepremiera, aby zmierzał do końca swojej wypowiedzi, Giertych odparł: "nie może mnie pan upominać, bo nie jest pan sądem".

Po zakończeniu przerwy Giertych nie został już wpuszczony na salę rozpraw. Izba Dyscyplinarna SN nałożyła na niego 3000 zł kary porządkowej i wyprosiła publiczność. Mecenas już zapowiedział, że nie zapłaci grzywny, gdyż jak twierdzi Izba Dyscyplinarna nie jest sądem.

Taka decyzja wyraźnie oburzyła Donalda Tuska, który zamieścił na Twitterze emocjonalny wpis. "Roman Giertych naraził się władzy ujawniając jej korupcyjny charakter i broniąc jej oponentów. Dziś po raz kolejny obnażył też istotę jej bezprawnych działań w wymiarze sprawiedliwości. Nie darują mu tego. Możemy się z nim różnić, ale w tej sprawie bądźmy z nim solidarni" – nawołuje były szef Rady Europejskiej, a obecnie przewodniczący EPL w europarlamencie.