Kot zamiast orła w logo. PO uderza w PiS nowym spotem

Spot nawiązuje do niedawnych wydarzeń z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Pucku. Prezydent przyjechał tam na uroczystości 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Został tam wygwizdany przez działaczy KOD. Z osobami zakłócającymi wystąpienie Dudy spotkała się potem Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka KO na prezydenta została przez nie przywitana z głośnym aplauzem.

"Partia hejtu obraca kota ogonem. Od lat Polacy muszą znosić obelgi" – tymi słowami Platforma Obywatelska zaczyna swój najnowszy spot. Zaraz po tym na ekranie pojawia się logo Prawa i Sprawiedliwości, w którym kot zastępuje orła. PO Wytyka PiS-owi "przyzwolenie na hejt i przemoc", cytuje słowa Jarosława Kaczyńskiego: "cała Polska z was się śmieje..." i przypomina, jak mówiono o Bronisławie Komorowskim w czasie, kiedy on prowadził swoją kampanię, nazywając go ofiarą "linczu". O wyzwiskach skierowanych pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy w Pucku narrator mówi: "Spotkał ludzi nieprzychylnie nastawionych do jego prezydentury i łamania Konstytucji".