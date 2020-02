Gwiazda disco polo zachwycona prezydentem. "Jemu miód z ust kapie"

W sobotę odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na której swoją kampanię zainaugurował prezydent Andrzej Duda. W rozmowie z TVP postawę prezydenta Dudy komentował lider Bayer Full Sławomir Świerzyński.

– Andrzej Duda, kandydat na prezydenta, razem ze swoją przecudowną małżonką doskonale nas reprezentują. Ba, uważam że Andrzej Duda jest dosłownie erudytą, jemu miód z ust kapie, on ma pyłek kwiatowy na ustach w momencie, kiedy zaczyna coś mówić, doskonale potrafi dobierać słowa – powiedział.

Muzyk nie krył też, że nie jest zwolennikiem kandydatki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. – Ona sama sobie szkodzi. W momencie kiedy zabierają jej kartkę to nie wie, co ma powiedzieć. Gdy zgaśnie ekran tabletu, to milknie albo myli się – ocenił i dodał, że w jego opinii największa kontrkandydatka prezydenta Dudy jest "nieprzygotowana".

Prezydent rozpoczął kampanię

– Zwykłe, codzienne sprawy ludzi są dla mnie najważniejsze. Wasze wsparcie jest mi niezbędne, bo wiecie, że nikt nie wygrywa wyborów sam – mówił prezydent Andrzej Duda na konwencji PiS inaugurującej jego kampanię.

– Wiem, że Polska w wielu aspektach zmieniła się na lepsze, ale mam przeświadczenie jednego, że ten proces musi być kontynuowany, bo do doskonałej Polski jeszcze nam bardzo daleko. Jeszcze nie wszystkich pozytywnych zmian udało nam się dokonać. (…) Wiele problemów zniknęło, ale wiele pojawia się cały czas – przyznał. – Jeszcze wiele spraw nie zostało załatwionych – dodał.