Czarzasty atakuje Semkę. Wybranowski: Czerwone buractwo w praktyce

"Refleks szachisty. Lider SLD dochodzi do wniosku, że odda głos na Biedronia równo miesiąc po tym jak jego Sojusz poparł tegoż Biedronia na prezydenta" – napisał na Twitterze dziennikarz "Do Rzeczy" Piotr Semka po tym, jak Włodzimierz Czarzasty opublikował wpis dotyczący kandydata Nowej Lewicy na prezydenta, w którym ocenił, że Biedroń "dorósł do prezydentury" i stwierdził, że na niego zagłosuje.

Dziś rano Włodzimierz Czarzasty opublikował wpis, w którym w ironiczny sposób pisze o Piotrze Semce. "Poopowiada Pan jeszcze z rok takie bzdury to może zacznę czytać Pana artykuły. A tak nawiasem Pan gdzieś coś publikuje?" – dopytywał.

Sprawę skomentował inny dziennikarz "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski. Nie szczędził politykowi mocnych słów. "Lider SLD do Piotra Semki. Czerwone buractwo w praktyce. Chociaż jak na Czarzastego i tak nieźle, wszak nie rzucił w swoim stylu żadną kur..ą, ani nie stwierdził (jak onegdaj jego kumpel z dawnej KRRIT Adam Halber), że »ch...e precz«" – napisał Wybranowski.