"To był polski game changer". Mocne wystąpienie premiera

Podczas gali „Piątka Na 100 Dni” premier Mateusz Morawiecki podsumował realizację przez jego rząd obietnic przedwyborczych, z ubiegłorocznej kampanii.

Premier podczas swojego wystąpienia podkreślił, jak ważna w polityce jest wiarygodność rządzących. – Mówi się że wybory to święto demokracji i rzeczywiście wybory do parlamentu są takim świętem. Przy tej okazji przypomina mi się takie powiedzenie - "Święta święta i po świętach". To nie byłoby dobrze, gdyby tak rozumiano demokrację. Ważniejsze jest to, co dzieje się pomiędzy wyborami. Co dzieje się w czasie samych rządów. Ważne czy rząd potrafi się wywiązać z obietnic, czy jest wiarygodny – mówił Mateusz Morawiecki.

"Polski game changer"

Szef rządu podkreślał, że "piątka PiS", czyli seria obietnic przedwyborczych została w pełni zrealizowana przez rządzących: „500 Plus” na pierwsze dziecko, rozwój połączeń autobusowych, 13. emerytura, zerowy PIT dla młodych do 26. życia oraz obniżki podatku PIT z 18 na 17 proc. Mateusz Morawiecki podkreślił, że w Polsce nie było takiej obniżki podatków od czasów poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości.

– Wprowadzenie tych rozwiązań było możliwe ze względu na naprawę finansów publicznych. To fakt niefrasobliwości i braku profesjonalnego podejścia do budżetu spowodował, że brakowało pieniędzy, a różne grupy przestępcze kradły pieniądze na prawo i lewo – mówił premier. Polityk podkreślił, że wprowadzono rozwiązania pozwalające śledzić przepływ pieniędzy, dzięki czemu zapobiegano marnotrawstwu publicznych finansów.

– W ciągu 5 lat wzrost dochodów podatków o 130 miliardów. Wzrost o 50 proc. A wcześniejszych dorabialiśmy się przez 25 lat. To jest skala naszych osiągnięć. Łączne dochody budżetowe to wzrost w ciągu 5 lat o 146 mld między 2015 a 2020 rokiem. To jest miara profesjonalnego zarządzania budżetem państwa. To był, jak to mówi młodzież, polski game changer – mówił premier.