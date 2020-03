Czy PO jest za przyjęciem uchodźców?

Poseł Platformy Obywatelskiej zapytany o stanowisko jego formacji wobec potencjalnego, nowego kryzysu uchodźczego ocenił, że jest to odpowiedzialność rządu, a jego partia nie nie będzie wyręczać obecnych władz.

Kiedy jednak dziennikarz zauważył, że PO powinna mieć wyrobione zdanie w tym temacie, gdyż chce przejąć władzę, Szczerba zaprzeczył – Nie, my chcemy mieć prezydenta RP, strażnika konstytucji. Politykę europejską prowadzi rada ministrów, a nie prezydent – stwierdził

– Zagraniczną także prezydent, jakieś stanowisko chyba musiałby mieć? – dopytywał prowadzący rozmowę. – Trzymamy kciuki, chcemy wzmacniać politykę wspierania Włoch, Grecji, te kraje są najbardziej narażone na zwiększoną liczbę uchodźców, imigrantów – stwierdził polityk.

Co z Gabinetem Cieni?

Gość Radia Plus pytany o to czy Gabinet Cieni Platformy cały czas pracuje, czy zajął stanowisko w sprawie zagrożenia epidemiologicznego mówił „Nie Gabinet Cieni, bo wybory są dopiero za 3 lata. Natomiast Pani Marszałek Kidawa Błońska powołała zespół ds. monitorowania koronowirusa, zaprosiła do niego wybitnych profesorów. On (gabinet - red.) w jakiejś formule w jakiejś formie nadal istnieje. Pamiętam spotkania w październiku. Gabinet był projektem Grzegorza Schetyny, Borys Budka jest nowym przewodniczącym i ma wolną rękę do tego jak budować kwestie programowe"