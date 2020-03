"Ochrona nienarodzonych to nie kwestia polityczna". Episkopat odpowiada Biedroniowi

– W tej ustawie proponujemy aborcję legalną do 12 tygodnia ciąży, jeżeli taką decyzję podejmie kobieta będąca w ciąży, w określonych oczywiście przypadkach - tak jak to jest w tej chwili - również po tym 12 tygodniu ciąży, kiedy jest zagrożone życie i zdrowie kobiety lub płód jest ciężko uszkodzony – powiedziała rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.

Projekt przywraca także tzw. antykoncepcję awaryjną bez recepty, zajęcia z edukacji seksualnej w szkołach, a także przewiduje m.in. urlop i pomoc dla uczennic będących w ciąży czy samodzielne wizyty u ginekologa dostępne od 15 roku życia bez konieczności zgody rodziców.

– Polska prawica, która dzisiaj startuje w wyborach, jest w jednym zjednoczona: wszyscy kandydaci - oprócz mnie - deklarują jedno: albo utrzymają ten nieprawdziwy kompromis aborcyjny albo będą zabiegali obowiązującej ustawy o przerywaniu ciąży – mówił kandydat na prezydenta Robert Biedroń.

Tymczasem na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski pojawił się komunika przypominający, jakie jest stanowisko Kościoła ws. aborcji. Ochrona poczętych dzieci nie powinna podlegać ustaleniom politycznym, to podstawowe prawo człowieka do życia, gwarantowane także przez konstytucję. Życie rozpoczyna się od poczęcia, to fakt naukowy. Przez USG można zobaczyć dziecko w łonie matki – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Paweł Rytel-Andrianik.

"Dzięki nowoczesnym technologiom medycznym możemy obserwować rozwój dziecka w okresie płodowym już od poczęcia do narodzin. W drugim miesiącu ciąży zaczyna bić serce i tworzy się mózg. W trzecim miesiącu powstają wszystkie narządy, widać nos i oczy. Dziecko zaczyna się poruszać, otwiera usta, a nawet ssie kciuk. Dlatego Kościół katolicki, biorąc pod uwagę nie tylko kwestie moralne, ale także wiedzę naukową i medyczną, zdecydowanie staje w obronie życia, jako nadrzędnej wartości i podstawowego prawa człowieka, w tym wypadku totalnie bezbronnego" – wskazuje rzecznik KEP.