Bosak: Władza rozważa przesunięcie terminu wyborów

– W związku z tą poważną sytuacją (koronawirusem – red.) podjęliśmy decyzję o głębokiej korekcie naszej strategii kampanii wyborczej i sposobu jej prowadzenia – powiedział polityk Konfederacji.



Bosak poinformował, że odwołał wszystkie swoje spotkania z wyborcami, a zaplanowana na sobotę konwencja odbędzie się bez publiczności.



Kandydat na prezydenta zaapelował również o rozważenie przesunięcia wyborów prezydenckich na jesień. – Z tonu dyskusji na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego wynika, że bardzo poważnie w tej chwili brane jest przez władzę przesunięcie terminu wyborów – powiedział.



Bosak stwierdził, że ze względu na uregulowania konstytucyjne można by skorzystać z przepisów o stanach wyjątkowych. – Zdaniem naszych prawników najbardziej adekwatny byłby artykuł o stanie klęski żywiołowej – ocenił, dodając, że na tej podstawie można by przesunąć głosowanie na lato lub jesień.



– Apelujemy do wszystkich sił politycznych o odpowiedzialne zachowanie, żeby nie wykluczały z góry żadnego scenariusza, ponieważ idziemy w nieznane. Nikt dotychczas nie walczył jednocześnie z epidemią i nie prowadził kampanii wyborczej. Czy to jest rozsądne? Naszym zdaniem nie – powiedział Bosak.



Polityk zaapelował też do rządzących, aby jak najszybciej rozpoczęto przygotowania do uruchomienia procedury głosowania przez internet.