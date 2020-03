Żenujące słowa Czarzastego o abp Gądeckim

Abp Gądecki zwrócił się ostatnio do wszystkich parafii, aby zwiększyły liczbę mszy. Ta decyzja rozjuszyła lidera SLD. – Naprawdę jest granica głupoty. Głupoty! Naprawdę głupoty! Apeluję w sposób racjonalny, nikogo nie chce obrażać – mówił Czarzasty.

Lider SLD apelował do hierarchy, aby przemyślał swoją postawę. Polityk stwierdził, że to co robi abp to "skandal". – Naprawdę apeluję do pana Stanisława Gądeckiego: niech pan przemyśli to, co pan mówi; niech pan przemyśli działania związane z nieodwoływaniem mszy; niech pan przemyśli możliwość pokazywania mszy i przeprowadzania mszy przez media. Niech pan powie uczciwie starszym ludziom: jesteście w grupie największego zagrożenia, największej podatności na tego wirusa. Niech pan ich nie ciąga, tych biednych ludzi i nie opowiada bzdur, że w kościele się leczy, że będzie pan leczył dusze, bo za chwilę będzie pan leczył dusze z ostatnim namaszczeniem. To jest po prostu skandal, co pan robi! – perorował poseł lewicy.

Wicemarszałek Sejmu pytał również o to, jaki jest sens dawania starszym ludziom przykładu, że wirusa można wyleczył modlitwą i wodą święconą. –To jest głupie – ocenił gość Karoliny Lewickiej.