Pacjent uciekł z oddziału zakaźnego. Zatrzymała go policja

Jak podaje serwis nowiny24.pl, dwie godziny zajęło policjantom znalezienie mężczyzny, który uciekł z oddziału zakaźnego miejscowego szpitala specjalistycznego. Mężczyzna ma podejrzanie zakażenia koronawirusem.

„Niepokorny pacjent powrócił do szpitala pod okiem mundurowych ubranych w kombinezony” – czytamy na stronie nowiny24.pl.

Pacjent, którego szukała policja, oddalił się ze szpitala wczoraj popołudniu. – Policjanci (…) około godziny 18 zauważyli go w rejonie ulicy Staszica. Upewnili się, że to jest on, nawiązali z nim kontakt. Zobowiązał się, że sam wróci do szpitala. Dotarł tam pieszo w asyście funkcjonariuszy, i jest już na oddziale. Policjanci byli wyposażeni w środki ochrony osobistej, m.in. specjalne kombinezony – relacjonował podkom. Piotr Wojtunik, rzecznik KPP w Jaśle.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem to 81, w tym dwie ofiary śmiertelne.

