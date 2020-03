Nauczyciel warszawskiej szkoły zakażony koronawirusem. Ostrzeżenie dla rodziców

Informację o chorobie nauczyciela przekazała w piątek Teresa Konstanciak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie.

"Szanowni Państwo, z przykrością informuję, że u jednego z pracowników szkoły stwierdzono zarażenie koronawirusem. Wszystkie odpowiednie instytucje zostały przeze mnie natychmiast powiadomione. Czekam na ich decyzje i instrukcje dalszego postępowania w tej trudnej sytuacji" - pisze dyrektor w komunikacie skierowanym do rodziców. "W trosce do uczniów, kieruję do Państwa prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na samopoczucie dzieci i obserwowanie ich stanu zdrowia. O wszystkich zaleceniach i decyzjach będę Państwa informowała na bieżąco" - dodaje dalej.

W Polsce zdiagnozowano dotąd 93 przypadki zakażenia koronawirusem. Dwie osoby zmarły.