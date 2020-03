"Chyba nikomu nie trzeba dzisiaj tłumaczyć...". Premier o ważnej wideokonferencji

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych szef rządu poinformował, iż wziął udział w wideokonferencji z przedstawicielami przedsiębiorców i organizacji pracodawców. Mateusz Morawiecki podkreślił, że była to jedna z wielu dyskusji, które prowadzi od kilku dni z ekonomistami oraz praktykami biznesu, liderami naszej gospodarki. "Efektem tych rozmów będzie pakt na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki, który jutro przedstawię Radzie Ministrów" – dodał.

"Chyba nikomu nie trzeba dzisiaj tłumaczyć jak ważne jest zabezpieczenie naszej gospodarki przed skutkami pandemii, z którą mierzy się cały świat. To wielkie zadanie dla rządu, przedsiębiorców, pracodawców i oczywiście pracowników. Jestem naprawdę dumny z tego jak konstruktywny jest to dialog i bardzo za to dziękuję. Od nas wszystkich zależy przyszłość Polski i polskiej gospodarki" – napisał premier.

W rozmowie z Mateuszem Morawieckim udział wzięli: Łukasz Bernatowicz, BCC; Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan; Marek Kowalski, Forum Pracodawców; Cezary Kaźmierczak, ZPP; Tomasz Janik, PTG; Wojciech Kostrzewa, PRB; Arkadiusz Pączka, Pracodawcy RP; Dariusz Formela, Black Red White; Krzysztof Pawiński, Maspex; Adam Góral, Asseco; Andrzej Goździkowski, Cedrob; Igor Klaja, 4F; Paweł Borys, Polski Fundusz Rozwoju.