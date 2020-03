"Nie siedź w necie godzinami". Nietypowy wpis Tuska

Donald Tusk zamieścił na Twitterze wpis, z którego wynika, że zdecydował się poddać kwarantannie. Polityk instruuje czego należy unikać podczas kwarantanny, a jaka aktywność jest zalecana. Na koniec posta były premier wytłumaczył, że pisze... do samego siebie.

"W kwarantannie nie chodzi o to, żeby jeść dwa razy więcej. Lepiej poćwicz. I nie oglądaj non stop seriali. Możesz przecież wreszcie poczytać. I nie siedź w necie godzinami, zadzwoń do teściowej albo pomóż najmłodszym w telelekcjach. DO SIEBIE MÓWIĘ!" – napisał były premier Polski.

Koronawirus w Polsce

Tuż po godzinie 14.00 resort zdrowia poinformował, że jest 5 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Nowi pacjenci to 2 osoby z woj. podkarpackiego i po jednej osobie z woj. lubuskiego, małopolskiego i podlaskiego. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusem, wzrosła do 251. Pięć osób niestety zmarło.

W związku z epidemią zamknięto szkoły i przedszkola, a także granice (dla cudzoziemców). Ograniczono działalność teatrów, muzeów i kin. Wiele osób przeszło na tryb pracy zdalnej.

Dziś prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki przedstawili pakiet pomocowy dla firm o wartości ponad 200 mld złotych. Nazwano go "tarczą antykryzysową".