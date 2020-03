Jeden na dwanaście przypadków. "Rz": Dlaczego tak dużo Włochów umiera na koronawirusa?

Sytuacja we Włoszech jest tragiczna. W ciągu doby zmarło tam 475 osób zakażonych koronawirusem. To największa dotychczasowa liczba zgonów. Dzień wcześniej zmarło 345 osób. Od początku epidemii w wyniku koronawirusa zmarło już 2978 osób. Minionej doby odkryto 4207 nowych przypadków zakażeń. To największa liczba od początku wybuchu epidemii. Łącznie liczba zarażeń wynosi we Włoszech niemal 36 tys. Sytuacja najgorzej wygląda w Lombardii, gdzie w szpitalach brakuje już miejsc dla najciężej chorych. Mimo to włoskie społeczeństwo często nie przestrzega kwarantanny.

"Już w zeszłym tygodniu Włoski Związek Anestezjologów wydał więc instrukcję, kogo próbować ocalić, a kogo uznać za straconego. O tym ma decydować wiek, historia przebytych chorób, ale także to, czy osoba ma rodzinę – kogoś, kto pomoże jej w okresie rekonwalescencji" – czytamy w dzisiejszej "Rzeczpospolitej".

W artykule czytamy, że skala zakażeń we Włoszech to w dużej mierze wina rządu, który zignorował ryzyko. Z przyczyn gospodarczych nie zamknął odpowiednio wcześnie ruchu z Chinami, choć już pod koniec stycznia miał wiedzę o Chińskich turystach zarażonych koronawirusem w Rzymie.

Ilość zgonów jest mocno powiązana z sytuacją demograficzną tego kraju. Włosi należą do jednych z najstarszych społeczeństw.

"Osoby powyżej 60. roku życia, te najbardziej podatne na ostry przebieg zarażenia koronawirusem, stanowią 28 proc. społeczeństwa. Tylko w jednym kraju, Japonii, współczynnik ten jest większy. (...) Wśród przeszło 2,5 tys. Włochów, którzy zmarli z powodu Covid-19, średnia wieku nieco przekracza 80 lat. To znacznie więcej, niż gdziekolwiek indziej w Europie czy Azji" – pisze "Rzeczpospolita".