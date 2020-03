Karczewski pomaga w szpitalu. Opublikował zdjęcie

Przypomnijmy, Karczewski został wysłany do szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą na polecenie wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. Polityk PiS, z zawodu lekarz, ma wesprzeć pracowników placówki w walce z epidemią koronawirusa oraz pomóc innym pacjentom.

Szpital znalazł się w trudniej sytuacji po tym, jak u 11 pracowników medycznych wykryto obecność koronawirusa.

W niedzielę na swoim profilu na Twitterze Karczewski opublikował zdjęcie w kombinezonie i maseczce ochronnej. Poinformował, że po zakończonej pracy sam przejdzie test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

"Po tym wszystkim kwarantanna. Po 5-7 dniach test na obecność COVID-19. Mam nadzieję, że ujemny Dziękuję wszystkim z Nowego Miasta nad Pilicą za ofiarną pracę na posterunku. Razem daliśmy i damy radę" – napisał wicemarszałek Senatu.

Według danych Ministerstwa Zdrowia liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w Polsce do 536. Dziś do południa zmarły dwie osoby. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 7. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 2,5 tys. testów na obecność wirusa.