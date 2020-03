Czy przyjaźń między Polską a Węgrami przetrwa ciężki czas? "Węgry dotrzymują raz danego słowa"

W 2007 roku parlament węgierski przyjął deklarację uznającą dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Cztery dni później to samo zrobił polski parlament. Czy wciąż możemy twierdzić, że "Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli i do szklanki"?

Jak najbardziej.

Dlaczego?

Ciężko w skondensowany sposób opowiedzieć o przyjaźni między Polską a Węgrami. Relacja pomiędzy naszymi krajami trwa ponad tysiąc lat. W Krakowie i nie tylko w Krakowie rozgrywa się po dziś dzień hejnał, który jest charakterystyczny dla tego miasta i ma związek z Węgrami. W 1920 roku Węgry pomogły nam podczas bitwy warszawskiej. Przykładów można mnożyć i opowiadać o nich godzinami.

Zatem nie jest to przyjaźń wydumana?

Absolutnie nie. Węgierskie dzieci uczą się, że ich król św. Stefan otrzymał koronę od papieża, która miała trafić do Bolesława Chrobrego, ale ostatecznie do niego nie trafiła. Dopiero za drugim razem się udało. Warunkiem papieża było to, że król Węgier nigdy nie skieruje miecza przeciw Polsce.

Tak też się stało.

Owszem. Węgry do tej pory dotrzymują raz danego słowa.

Świat się zmienia, a wraz z nim Europa. Czy przyjaźń "dwóch bratanków" ma szansę trwać mimo różnych nawałnic?

Tak. Łączy nas nie tylko to, co było, ale także to, co jest i to, co będzie. Mamy podobne spojrzenia do Węgier w sprawach politycznych. Oba państwa wiedzą, że muszą dobrze żyć w Europie ze swoimi sąsiadami, bo inaczej grozi nam jazda pociągiem w kierunku, który nie został przez nas wybrany.