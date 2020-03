"Wiele z moich planów będzie trudnych do realizacji". Prezydent odpowiadał na pytania internautów

Pytań przyszło bardzo dużo, w ciągu ostatnich 4 godzin ponad 1500. Dziękuję za tak ogromne zainteresowanie, postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich – zapowiedział Andrzej Duda na specjalnej sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku.

Prezydent przyznał, że nie sądzi, aby koronawirusa udało się zwalczyć do świąt wielkanocnych. – Czynimy wszystko, aby wirus jak najmniej się rozprzestrzeniał (...) Natomiast chcemy też, żeby rodacy zachowywali się w sposób odpowiedzialny, bo to dla nas bardzo ważne i zachowują się w sposób odpowiedzialny w zdecydowanej większości, za co chcę ogromnie podziękować. Nie sądzę, żebyśmy zwalczyli wirusa do świąt wielkanocnych. Myślę raczej, że mogę śmiało powiedzieć, że nie, chociaż nie jestem lekarzem, specjalistą z tej dziedziny, ale nikt nie powiedział mi jeszcze, że zdołamy zwalczyć wirusa do Wielkanocy. Mam nadzieję, że może przy dobrej dyscyplinie i dobrym szczęściu uda się, że liczba zachorowań dziennie zacznie spadać, czyli że nastąpi to przełamanie, do tego czasu. To byłby bardzo dobry znak – powiedział.



– Mogę obiecać, że będę walczył ze wszystkich sił, żebyśmy jak najszybciej wrócili na drogę dobrego rozwoju, żebyśmy mogli realizować to, co od początku mówiłem, odkąd ubiegałem się o urząd prezydenta w 2015 roku, że chciałbym, żeby w okresie mojej służby prezydenckiej podniósł się poziom życia Polaków. To, co się dzieje w tej chwili, absolutnie burzy to marzenie i z tego punktu widzenia jest po prostu groźne – mówił prezydent.