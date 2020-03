Rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i Chin. Padła ważna deklaracja

Prezydent Andrzej Duda przekazał na ręce Prezydenta Xi Jinpinga kondolencje i wyrazy współczucia rodzinom oraz bliskim ofiar koronawirusa w Chinach. Jednocześnie wyraził uznanie dla działania chińskich władz i służb medycznych w zwalczaniu pandemii. Przedstawił także aktualną sytuację wz. z rozwojem COVID19 w Polsce oraz działania polskich władz mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

Prezydenci uzgodnili, że władze ChRL będą pozytywnie odnosić się do polskich wniosków o zakup środków ochrony osobistej, materiałów, maszyn i sprzętu medycznego potrzebnych do zwalczania epidemii.

Andrzej Duda wyraził także zainteresowanie chińską propozycją realizacji wideokonferencji z udziałem ekspertów medycznych z Polski, Chin oraz zainteresowanych państw dot. chińskich doświadczeń w zwalczaniu SARS-CoV-2. Prezydenci rozmawiali także o perspektywach przyszłej współpracy polsko-chińskiej i wielostronnej niezbędnej do powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego po ustąpieniu pandemii.

Prezydent Duda podkreślił, że Polska jest gotowa do pomagania w niesieniu pomocy, w tym przekazywaniu dostaw z Chin dla państw naszego regionu. We wtorek zWarszawy do Pekinu ma wylecieć samolot specjalny. Powróci do Warszawy 26 marca z wyposażeniem medycznym przekazanym przez stronę chińską. Kolejne loty po zaopatrzenie potrzebne do walki z koronawirusem będą realizowane po dalszych uzgodnieniach.