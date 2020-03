Konfederacja w ogniu krytyki. "Korwinowska gimbaza"

"W Sejmie mamy do czynienia z ostentacyjną koalicją PiS i Lewicy, niezwykle niebezpieczną dla przyszłości Polski. Jeśli dziś socjalistyczny PiS dogada się z Lewicą w sprawie ustaw, które mają chronić gospodarkę, to cała Polska będzie przeżywać niezwykle ciężkie miesiące i lata..." – wpis o takiej treści pojawił się dziś na oficjalnym profilu Konfederacji na Twitterze. Do tweeta załączono grafikę, która wywołała falę komentarzy. Widzimy na niej lidera SLD Włodzimierza Czarzastego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Informację o tym, że partie te wspólnie przegłosowały podwyżkę akcyzy, podatek cukrowy i "ułożenie pod siebie regulaminu Sejmu" skwitowano szokującym porównaniem: "Mały pakt Robbentrop Mołotow".

"Co za absurdalne porównanie. Dziecinada" – skomentował grafikę dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski. "Co za dzieciarnia. Ludzie się martwią czy w maju dostaną wypłaty, a ci się bawią w hejt. To jest niestety kolejny dowód, że to jest była i będzie korwinowska gimbaza. Bosak kiedys mówił, że oni jako ruch narodowy nastawiają się na długi marsz. Ani narodowy, ani ruch...." – napisał z kolei Wojciech Wybranowski, także dziennikarz "Do Rzeczy".

Były także ostrzejsze komentarze. "Nie wiem czy cała Konfederacja to są idioci i/lub kanalie, ale ktoś kto wymyślił tę grafikę - na pewno tak..." – napisał pisarz Jacek Piekara. "W starym SFan-klubie pamiętam kwitowało się taką twórczość: 'ogolić jaja i z powrotem do przedszkola'. Tu nawet nie wiem, czy zachodzi potrzeba golenia" – dodał Rafał Ziemkiewicz.