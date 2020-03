Senator PiS: To by było dla Zjednoczonej Prawicy bardzo groźne

– Skoro z jednej strony mamy obostrzenia jeżeli chodzi o możliwość zgromadzeń, funkcjonowanie szkół, uczelni wyższych, zakładów pracy, a z drugiej strony są organizowane w jakimś podwyższonym reżimie sanitarnym wybory. To byłaby to sprawa [tzn. organizacja wyborów - red.] dziwna – stwierdził Jackowski w rozmowie z Jackiem Prusinowskim.

Polityk podkreślił, że gdyby opinia publiczna była przekonana, że wybory są ważniejsze od kwestii zdrowia i bezpieczeństwa, to taka sytuacja poważnie zaszkodziłaby Zjednoczonej Prawicy.

– To by było dla obozu Zjednoczonej Prawicy bardzo groźne i stąd mam nadzieję odpowiednie analizy w tym zakresie trwają i decyzje szybko zapadną – stwierdził gość Radia Plus.

Prezydent: Wybory mogą być nie do utrzymania

– Gdyby się tak działo, że epidemia będzie szalała, i że będziemy cały czas trzymać taką dyscyplinę i takie ograniczenia, jakie są w tej chwili, to myślę, że ten termin wyborów wtedy może się okazać nie do utrzymania – powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Pytany w TVP Info, czy jego zdaniem wybory powinny zostać przełożone prezydent odparł: – Wybory są bardzo ważnym elementem, bo wybory zapewniają ciągłość władzy państwowej, więc one są bardzo istotne. Proszę pamiętać, że też konstytucja określa prezydencką kadencją, jasno i wyraźnie mówi, że ta kadencja jest 5-letnia.

Jak dodał, "wybory zostały wyznaczone i nikt nie wie z nas, co się będzie działo tak naprawdę 10 maja tego roku, czyli za półtora miesiąca". – Nikt nie jest w stanie tego określić. Ja powiedziałem, mam nadzieję, że już po świętach ta sytuacja będzie się uspokajała, i że będziemy mogli wracać do normalnego życia i oczywiście mam nadzieję, że będą warunki do przeprowadzenia wyborów – powiedział.