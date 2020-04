Premier: Będziemy Was wspierać z całych sił aż do pełnego zwycięstwa!

W Światowym Dniu Zdrowia premier Mateusz Morawiecki wziął udział w akcji "Brawa Dla Was", której celem jest podziękowanie służbom medycznym za walkę z epidemią koronawirusa. Oprócz braw, szef rządu zamieścił na Facebooku wpis z podziękowaniami.

"Dzisiaj jest Wasz dzień! Dzień tysięcy bohaterów, którzy codziennie narażają zdrowie i życie, by reszta z nas mogła być zdrowa i bezpiecznie siedzieć w domu, pracować zdalnie lub przygotowywać się do Świąt Wielkanocnych" – napisał premier Morawiecki. "Dziś cała Polska w symboliczny sposób rozbrzmiała oklaskami wdzięczności dla lekarzy i całego personelu medycznego. Brawa dla Was za poświęcenie, nieprzespane noce, długie godziny spędzone na dyżurach i tytaniczną pracę w tej godzinie próby" – dodał.

Premier zapewnił, że wszystkie polskie służby, organizacje, firmy i zasoby państwa wspierają pracowników służby zdrowia z całych sił - i będą to robić aż do pełnego zwycięstwa! "Dziękuję!" – zakończył.

