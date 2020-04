"FAZ" atakuje polskie władze. "Chcą wykorzystać pandemię"

Reinhard Veser pisze w "FAZ", że dopóki nie zapanowała pandemia, ustanowienie autorytarnej władzy było długim i trudnym procesem. "Trzeba zabiegać o rzeczywiste większości w nader pluralistycznym społeczeństwie. I ma się do czynienia z sąsiadami, gdzie przestrzeganie demokratycznych reguł gry uchodzi za normę” – pisze dziennikarz.

Teraz jednak da sytuacja się zmieniła, gdyż koronawirus ułatwił Jarosławowi Kaczyńskiemu i Vitorowi Orbanowi zaprowadzenie autorytarnej dyktatury.

"Koronawirus otworzył Viktorowi Orbanowi i Jarosławowi Kaczyńskiemu możliwości, o jakich jeszcze kilka tygodni temu nie mogli nawet pomarzyć” – uważa Veser.

Jego zdaniem przywódcy Węgier i Polski chcą wykorzystać wywołaną wyjątkową sytuację do wyeliminowania demokratycznych procedur. "A po poniedziałkowych wydarzeniach w Sejmie nasuwa się podejrzenia, że rząd trzyma się tego terminu dokładnie dlatego, że wybory odbędą się w tak niezwykłych warunkach, jakie dotychczas w UE były nie do pomyślenia. Państwowa poczta, pod kierownictwem mianowanego pod koniec zeszłego tygodnia partyjnego działacza, ma bez żadnej możliwości kontroli z zewnątrz zorganizować wybory korespondencyjne, które do tej pory nigdy w tak dużej skali w Polsce nie przećwiczono" – czytamy w "FAZ".

Czytaj także:

OBWE krytycznie o wyborach w Polsce. "Nalegamy, by..."

Czytaj także:

Grodzki ujawnił, co Senat zrobi z ustawą PiS. "Narasta irytacja..."