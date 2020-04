Policja: Ostatniej doby sprawdzono ponad 129 tys. osób na kwarantannie. Kilkaset uchybień

Jak dodał rzecznik KGP, w ok. 30 przypadkach do funkcjonariuszy policji zwrócono się o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci.

Ponadto, policja skontrolowała ponad 74 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej. – Należy pochwalić głównie kierowców autobusów komunikacji miejskiej i motorniczych za skuteczne egzekwowanie przepisów, gdyż bardzo rzadko, wręcz sporadycznie ujawniane są uchybienia – podkreślił Ciarka.

Zgodnie z podanymi przez niego danymi codziennie do działań prewencyjnych związanych z koronawirusem policja angażuje ok. 25 tys. funkcjonariuszy - przede wszystkim policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy Straży Miejskich oraz żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej.

– Nie chcemy mieć powodów do karania, dlatego w pierwszej kolejności apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń. Wiele razy Polacy udowadniali, że potrafią być solidarni i odpowiedzialni. Teraz ta wzajemna dyscyplina i odpowiedzialność jest tym ważniejsza, że nikt z nas nie wie, czy jest nosicielem, a co za tym idzie, czy może zarażać inne osoby – zaznaczył rzecznik KGP.

Kara, która może być nałożona na osobę łamiącą obejmującą ją kwarantannę, a także na osoby, które nie przestrzegają ograniczeń dotyczących przemieszczania się i zgromadzeń, może wynosić nawet 30 tys. zł.

Rzecznik komendanta głównego policji przypomniał też, że obecnie zarażonych koronawirusem jest 80 policjantów, a od początku działań ponad 1720 było lub jest jeszcze na kwarantannie. –Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki – zaapelował Ciarka.

Jednocześnie policja złożyła wszystkim życzenia "zdrowia, spokoju i cierpliwości", podkreślając, że w obecnej chwili zyskały one jeszcze bardziej na wartości. "Wspierajmy się, bądźmy dla siebie wzajemnie wyrozumiali - jesteśmy z wszystkimi Polakami" – podkreślili policjanci.

