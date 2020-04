"Do Rzeczy" nr 16: Wybór najmniejszego ryzyka. Rozmowa ze Zbigniewem Ziobrą o głosowaniu korespondencyjnym i sporze z opozycją

– To miała być wiosna sukcesu PiS, ukoronowana wygranymi wyborami prezydenckimi. Zamiast tego są kryzys epidemiczny, stygnąca gospodarka i chaos polityczny. Jak to się skończy? – rozważa Wojciech Wybranowski w artykule "PiS kontra koronawirus".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– „Hamlet”, „człowiek z kręgosłupem zawiązanym na supeł”? A może, jak chcą jego obrońcy, „człowiek sumienia” i „ktoś z zasadami”? „Z Gowina wyszedł »krakówek« – obraził się i zabrał zabawki w kluczowej sytuacji, grzebiąc swoją karierę i komplikując życie innym” – to jeszcze inny internetowy komentarz. A może to ktoś, kto do polityki nie powinien w ogóle iść? – zastanawia się Piotr Semka w tekście „Gowin, czyli zygzaki po krakowsku”.

– W czasach pandemii maleńkie wydawnictwa mogą skutecznie rywalizować z gigantami. Gdy galerie i księgarnie są zamknięte, wszyscy mają równe szanse: w Internecie – pisze Piotr Gociek w artykule „Mały może więcej”.

– Opozycja totalna uznała, że masowe zachorowania i zgony doprowadzą do upadku PiS. Podsyca więc panikę, czekając na załamanie się państwa – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Im gorzej, tym lepiej”.

– Był kard. Stefan Wyszyński Polakiem wybitnym, Polakiem wyjątkowym. Po Bogu, po Marii najważniejsza dla niego była Polska. Co dzisiaj, w obliczu i dawnych, i zupełnie nowych zagrożeń, powiedziałby Prymas Tysiąclecia Polakom? – zastanawia się Krzysztof Masłoń w artykule „Prymas Wyszyński, władca dusz polskich”.

– W związku z opieszałością francuskiego rządu w obliczu pandemii do Trybunału Sprawiedliwości Republiki wpłynęło 11 wniosków o ukaranie najważniejszych polityków, a opozycja zapowiedziała powołanie komisji śledczej – pisze Olivier Bault w tekście „Komisja śledcza w sprawie COVID-19?”

– Większość ekspertów ostrzega przed pierwszą od 1989 r. recesją w Polsce. Nie brakuje jednak branż, firm i inwestorów, którym epidemia koronawirusa dała okazję do ogromnego zarobku – zauważa Jacek Przybylski w artykule „Od szczepionek do Wiedźmina”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Waldemar Łysiak w 500. rocznicę śmierci Rafaela składa hołd genialnemu malarzowi.

