100% pensji nauczycieli z budżetu państwa? Nowy pomysł PSL

– Podchodzimy z szacunkiem do wszystkich projektów, które są rozpatrywane, ale uważamy, że najważniejsze są te, które mogą pomóc w trudnej sytuacji w walce z koronawirusem. Taki projektem jest projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego, pod którym podpisało się ponad 300 tys. osób. Ten projekt został złożony już dawno, on polega na następującej zasadzie. To budżet państwa będzie pokrywał wynagrodzenia dla nauczycieli – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Gdy rząd weźmie na siebie ten obowiązek, samorządy będą mogły wreszcie skupić się na inwestycjach w edukację – dodał lider PSL.

– Projektem, którym się dzisiaj powinna najszybciej zajmować wysoka izba, jest właśnie projekt ZNP, bo on odpowiada na czasy, w których żyjemy – tłumaczył polityk.

– Koronawirus mocno uderza również w samorządy, czyli wprost w mieszkańców. Dlatego Sejm powinien jak najszybciej przyjąć obywatelski projekt, który zobowiązuje rząd do finansowania 100% pensji nauczycieli – dodał Kosiniak-Kamysz.

