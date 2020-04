Kolejne pomysły rządu. "Rz": Będzie trzecia tarcza antykryzysowa

Nowa tarcza ma pomóc gminom i samorządom w walce z koronawirusem. "Polskie miasta biją na alarm: walka z pandemią drenuje ostro ich budżety" - pisze piątkowa "Rz". Zdaniem ekspertów wypowiadających się dla dziennika, pomoc gminom raczej się nie uda.

Jak przyznał "Rz" wiceminister rozwoju Robert Nowicki, proponowane rozwiązania pozwolą na rozluźnienie zasad dot. równowagi budżetowej i limitów zadłużenia. "W kalkulacji ubytków dochodów uwzględniane będą opłaty uzdrowiskowe i miejscowe, bo liczy się specyfika gmin turystycznych" - cytuje ministra dziennik.

"Tarcza antykryzysowa zwiększa dochody samorządu powiatowego z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z 25 do 50 proc. wpływów między 1 kwietnia a 31 grudnia 2020 r., uelastycznia wydatkowanie środków z 'funduszu korkowego' w 2020 r. To pieniądze od przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż alkoholu" - czytamy. Według "Rz", rząd planuje także cyfryzację procedur planistycznych i odwieszenie niektórych terminów m. in. ws. wydawania decyzji w postępowaniach środowiskowych, wodnoprawnych i związanych z inwestycjami.

"Będzie też możliwość jednostronnej, czasowej zmiany zadań dotychczas wykonywanych przez pracownika, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w tym prezydenta miasta na prawach powiatu" - pisze dziennik.

"Niestety rząd jest głuchy"

Jak czytamy, projekt tarczy antykryzysowej 3.0 samorządowcy oceniają "raczej krytycznie". Ich zdaniem, nie jest ona lekiem na bolączki samorządów. Wśród ich postulatów jest umorzenie miastom janosikowego za obecny rok w miejsce odraczania spłaty. "Samorządy apelują także o wsparcie w prowadzeniu ich inwestycji" - pisze "Rz".

- Postulujemy, żeby z oczywistych względów zrezygnować w tym roku oraz w następnym z obowiązku przeznaczania środków na budżet obywatelski. W tym celu potrzebna jest zmiana prawa. Niestety rząd jest głuchy na nasze prośby - mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

