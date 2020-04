Czarzasty o rekomendacji ws. wyborów: Minister Szumowski powiedział to, co mu kazali

Szef SLD zapewnił, że będzie namawiał Roberta Biedronia, żeby nie rezygnował ze startu w wyborach niezależnie od terminu, na jaki zostaną wyznaczone.

Organizacja bezpiecznych wyborów w tradycyjnej formie jest możliwa najwcześniej za dwa lata – powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski, informując że przekazał rekomendacje w tej sprawie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. – Jeżeli ugrupowania polityczne nie zgodzą się na taką formułę, takie rozwiązanie, wtedy jedyną formą bezpieczną przeprowadzenia wyborów prezydenckich są wybory korespondencyjne – dodawał Szumowski.

Do jego słów w RMF FM odniósł się Włodzimierz Czarzasty.

– Wierzę, że wybory będą w maju, bo te opowieści ministra Szumowskiego, który się stara jak może pomagać każdemu i za to szanuję, to te jego opowieści na temat wyborów są mało wiarygodne. Powiedział to co mu kazali – przekonywał wicemarszałek Sejmu.