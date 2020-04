Polsat News: Rząd przedłuży obostrzenia na granicach

Przepisy o obowiązkowej kwarantannie dla osób, które przekraczają granicę z Polską obowiązują do niedzieli 26 kwietnia. Tego typu osoby muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie.

Jak informuje nieoficjalnie Polsat News, rząd planuje wydłużyć te obostrzenia co najmniej do 15 maja. W ciągu kilku godzin ma zostać opublikowany oficjalny dokument w tej sprawie.

"Pytanie, czy objęci nią nadal będą pracownicy transgraniczni, ponieważ dotarła do nas informacja, że ich sprawą ma w przyszłym tygodniu zająć się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Być może osoby, które na co dzień przekraczają granicę w drodze z pracy do domu z takiej kwarantanny zostaną zwolnione. Zobaczymy" – informuje reporter Polsat News Tomasz Lejman.

Na mocy obowiązujących do tej pory przepisów osoby przyjeżdżające do Polski są zmuszone podczas kontroli na granicy podać adres, pod którym będzie odbywał przymusową 14-dniową kwarantannę.

