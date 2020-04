"DPS-y wymagają personelu opiekuńczego. Lekarzy są mniej potrzebni"

W rozmowie z DoRzeczy.pl dr Jerzy Friediger, członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie ocenił, czy zamieszanie wokół ministra Szumowskiego i obecnego wojewody mazowieckiego miało jakieś podstawy.

Przypomnijmy, że jedna z lekarek w piśmie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odniosła się do nałożenia przez Radziwiłła kar finansowych na medyków, którzy odmówili m.in. pracy w DPS. – Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej niemal dwa tygodnie temu zwróciło się do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o podjęcie czynności wyjaśniających w sprawie dr Konstantego Radziwiłła i czynności takie zostały podjęte, podobnie jak w sprawie wypowiedzi doktora Kraski, więc ta wiadomość mnie nieco zdziwiła, bo domaga się czegoś, co się dzieje. W sprawie ministra zdrowia czynności takie przez rzecznika zostaną podjęte w wyniku doniesienia p. dr Pikulskiej. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej po analizie podejmie decyzję w sprawie dalszego postępowania. Uważamy, że pełnienie odpowiedzialnych funkcji państwowych nie zwalnia lekarzy od obowiązku przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etyki Lekarskiej – mówi DoRzeczy.pl dr Jerzy Friediger.

Dyrektor szpitala w Krakowie wyjaśnił, jak jego zdaniem, powinna wyglądać droga przekazywania informacji o potrzebie zasilenia placówek medycznych lekarzami. – Co do apelu o „zgłoszenie się do walki z epidemią”, to sądzę, że lekarze, którzy są zatrudnieni w większości walczą z epidemią. Jeżeli wojewoda ma wiedzę o takich lekarzach, lub grupach lekarzy, którzy tego nie robią, to powinien zwrócić się do nich bezpośrednio. Powinien też wskazać konkretne miejsca, w których taki brak jest szczególnie odczuwalny. Wówczas można oczekiwać zgłoszeń – mówił nam.

Dr Friediger określił również, jakiej kadry najbardziej potrzebują seniorzy przebywający w DPS-ach. – Zwracam też uwagę na to, że DPS-y wymagają przede wszystkim personelu opiekuńczego a opieka lekarska jest tam potrzebna w mniejszym zakresie – podsumował.

