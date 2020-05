Czy grozi nam recesja i jak ją przetrwamy?

– W okładkowym tekście Jakuba Wozinskiego zastanawiamy się nad sprawą, która nurtuje chyba wszystkich Polaków: jak kryzys wywołany przez koronawirusa odbije się na naszej gospodarce? Czy grozi zapaść gospodarcza, recesja podobna do tej z lat 30. poprzedniego stulecia? I jak ją przetrwamy? To wszystko w tygodniku "Do Rzeczy", ale oczywiście ciekawych artykułów jest znacznie więcej – zachęca Wojciech Wybranowski.

Na łamach „Do Rzeczy” również m. in.:

– Walka środowiska związanego z prof. Małgorzatą Gersdorf o utrzymanie kontroli nad Sądem Najwyższym trwała do ostatniej chwili – pisze Wojciech Wybranowski w artykule „Batalia o Sąd Najwyższy”.

– Nowy serial Netflixa inspirowany powieścią Jacka Dukaja to pierwszorzędny thriller apokaliptyczny w świetnej międzynarodowej obsadzie – pisze Piotr Gociek w tekście „Nocny lot”.

– Autor książki „Katastrofa posmoleńska. Kto rozbił Polskę?”nie bada przyczyn nasilenia się polaryzacji polskiego społeczeństwa po 10 kwietnia, ale wykorzystuje instrumentalnie ten temat, by zaatakować prawicowe środowiska kultywujące pamięć o polskim ruchu narodowym – zauważa Paweł Pawłowski w artykule „Mylne tropy posmoleńskiej katastrofy”.