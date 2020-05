Kosiniak-Kamysz do Dudy: Może pan nam powie, kiedy będą wybory?

RPO odpowiada na pismo Julii Przyłębskiej. Chodzi o wybory

RPO przyłączy się do postępowania i przedstawi stanowisko we wskazanym terminie – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. To odpowiedź na pismo, jakie wpłynęło dziś do Biura RPO od Trybunału...