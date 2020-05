Zwycięstwo rozsądku

A co zrobić, kiedy akurat te słowa jak żadne inne doskonale oddają to, co wydarzyło się w Polsce w środowy wieczór? Co najmniej od końca marca, czyli od chwili, kiedy rząd ogłosił ostre, nigdy wcześniej niepraktykowane kroki w walce z epidemią koronowirusa i zamknął Polskę na cztery spusty, było wiadomo, że organizowanie wyborów prezydenckich 10 maja nie ma sensu.