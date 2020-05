Premier Morawiecki składał dymisję? Rzecznik rządu: Dementuję

– Rozmawiałem jeszcze wczoraj z premierem i też chciałbym zdementować informację, która się pojawiła, czyli że premier rzekomo składał swoją dymisję, bo takiej dymisji oczywiście nie było, więc to jeden z kolejnych przykładów tego medialnego zamieszania, które w ostatnich dniach było. Chciałbym to jednoznacznie przeciąć – podkreślał rzecznik rządu. – Jeżeli chodzi o zmiany w rządzie, to one następują w niektórych elementach naturalnie, jeżeli chodzi o wiceministrów, czasami ministrów, ale nie ma żadnych specjalnych decyzji po tym weekendzie w tym zakresie – dodawał w rozmowie z Polskim Radiem.

– Jeżeli chodzi o partię Porozumienie (...), to żadnych rekomendacji ze strony tej partii nie ma – zaznaczył.

Kiedy III etap znoszenia obostrzeń?

Piotr Müller był również pytany o sytuację w Polsce w związku z epidemią koronawirusa i dalsze kroki w tym zakresie.

– Zobaczymy jak wygląda ta sytuacja i z drugiej strony analizujemy też zachowania obywateli, bo z niepokojem obserwujemy, że np. część osób przestaje nosić maseczki, a to jednak warunek tego, abyśmy mogli te kolejne ograniczenia zdejmować – stwierdził.

– W trzecim etapie z założenia miałby to być kwestie związane chociażby z usługami fryzjerskimi czy kwestie związane z częściowym luzowaniem sektora gastronomicznego, natomiast w tej chwili, dzisiaj i jutro zespół będzie analizował sytuację epidemiczną, liczbę ognisk, zakażeń, które pojawiły się w kraju, ponieważ liczba zachorowań jest bardzo nierównomierna jeżeli chodzi o poszczególne regiony kraju i to też chcemy brać pod uwagę – poinformował.