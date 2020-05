Sikorski do Olejnik: Ja bym panią widział w szrankach prezydenckich

– Uważam, że Andrzej Duda jest do pokonania, bo on się zajmuje jakimiś tańcami na Tik Toku czy rapowaniem, wtedy gdy tysiące ludzi jest zarażonych, setki już zmarło, dziesiątkom tysięcy firm grozi bankructwo, a milionom Polaków bezrobocie – stwierdził były szef MON w pgoramie "Kropka nad I". Sikorski odniósł się też do sytuacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: – Marszałek Kidawa-Błońska po części padłą ofiarą własnej szlachetności, bo od początku mówiła, że te wybory są niebezpieczne, nie powinny się odbyć. Wyszło na jej, miała rację. To, że inni kandydaci nie chcieli współpracować, że prowadzili swoje gry w tym czasie i że wyborcy jej za to nie wynagrodzili, to jest nieprzyjemna okoliczność. Pani marszałek Kidawa-Błońska, jestem przekonany, wystartowałaby w tych ponownych prawyborach PO. Jestem przekonany, że zdobędzie mnóstwo głosów.

Czy Donald Tusk jednak stanie do wyścigu o fotel prezydenta? Według europosła Tusk to polityk na trudne czasy. – W taki czas potrzeba polityka z doświadczeniem państwowym, a nie kogoś, kto będzie się dopiero uczył państwa, bo to jest zawsze bardzo kosztowna nauka taka już w pracy. Tuskowi chyba pani tego nie może odmówić, że państwo zna na wylot – wskazał Sikorski.

W czasie rozmowy padła nietypowa propozycja. – Pani redaktor, krótko mówiąc, ja bym panią widział w szrankach prezydenckich. Pani od tylu lat nas polityków poucza o polityce. Na pewno ma pani podobną rozpoznawalność do Szymona Hołowni. Taka rywalizacja między dwoma kandydatami TVN byłaby fascynująca – mówił Radosław Sikorski w TVN24.

Co na to Monika Olejnik? – Szymon Hołownia nie jest kandydatem TVN, to po pierwsze, jest kandydatem niezależnym. Po drugie ja nie ubiegam się o to cudowne miejsce, o ten fotel – odparła prowadząca.