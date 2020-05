Sędziowie SN zwracają się do prezydenta z wnioskiem o odwołanie Zaradkiewicza

Rozgłośnia przekazała, że kilkudziesięciu sędziów Sądu Najwyższego złożyło w Kancelarii Prezydenta pismo z wnioskiem o odwołanie Kamila Zaradkiewicza.

"Zdaniem sędziów, sposób prowadzenia przez niego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN odbiega od przyjętych standardów" – informuje Radio Zet.

Przypomnijmy, że gdy wczoraj Kamil Zaradkiewicz stwierdził, że udało się wyłonić komisję skrutacyjną, to tzw. starzy sędziowie protestowali. Przeciwko takiemu obrotowi spraw chciał m.in. zaprotestować sędzia Włodzimierz Wróbel, ale gdy próbował zabrać głos, sędzia Zaradkiewicz opuścił salę, wcześniej doprowadzając do wyłączenia mikrofonów. Prof. Krzysztof Rączka z Izby Pracy SN jest oburzony zachowaniem p.o. I Prezesa SN i oskarża go o zapędy dyktatorskie.

Jednocześnie pojawia się wiele głosów, że tzw. starzy sędziowie SN blokują całą procedurę. Według sędziego Aleksandra Stępokowskiego, w czasie procedury część sędziów celowo dopuszcza się obstrukcji. Wczoraj "Rzeczpospolita" podkreślała, że przynajmniej część "starych" sędziów SN "blokuje już otwarcie ustawowy tryb wyboru kandydatów i chce najwyraźniej narzucić kandydatów z ich poparciem lub kompromisowych". Obecnie w SN jest 56 "starych" sędziów i 43 "nowych".

Pat w Sądzie Najwyższym

Prezes Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz odroczył dzisiaj obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN i zapowiedział wniosek do prezydenta o zmianę regulaminu SN.

– Ta decyzja wynika z poczucia odpowiedzialności i konieczności zapewnienia prawidłowego wyboru kandydatów (na pierwszego prezesa SN – red.) przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego – powiedział Zaradkiewicz.

Zgromadzenie Ogólne rozpoczęło się w piątek, 8 maja. Dopiero wczoraj udało się wyłonić 20 kandydatów na pierwszego prezesa SN. Dziesięcioro z nich się zgodziło. Ostatecznie pięcioro będzie oficjalnymi kandydatami, spośród których prezydent wybierze pierwszego prezesa.

Prezydent Andrzej Duda powierzył Zaradkiewiczowi wykonywanie obowiązków pierwszego prezesa SN w związku z końcem kadencji prof. Małgorzaty Gersdorf (upłynęła 30 kwietnia) i niezwołaniem przez nią Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN.

