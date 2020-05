Skandaliczne słowa Frasyniuka w TVN24. "Konstytucja została zgwałcona, nie jest dziewicą"

Frasyniuk w rozmowie z Grzegorzem Kajdanowiczem stwierdził, że konstytucja była niejednokrotnie łamana przez Prawo i Sprawiedliwość. Gość TVN24 porównał ustawę zasadniczą do "panienki", która była wielokrotnie gwałcona, więc "nie musimy się przejmować, bo dziewicą na pewno nie jest".

"Czyli jeśli „panienka” została kilka razy zgwałcona to można ją dalej gwałcić?" – pytał zszokowany Jan Śpiewak, miejski lewicowy aktywista.

"Odwieczne marzenie Salonu - mieć swojego chama. Żeby był chamowaty, ale na sznurku Jaśnie Oświeconych. »I pan jesteś«" – komentował z kolei Rafał Ziemkiewicz.

"To jest trochę bardziej rozgarnięty Lech Wałęsa" – przekonuje z kolei były poseł Tomasz Jaskóła.

„Skandal, że takie słowa padają z ust polityka” – skomentowała działaczka Wiosny Monika Fiugajska.

Frasyniuk podczas programu zaznaczył, że chciałby, aby "w polskiej polityce wrócił szacunek dla prawa". – Zwłaszcza jeśli mamy autorytarne rządy, to odpowiedzią musi być państwo prawa, konstytucja, prawo wyborcze, demokracja. Chciałbym, żeby politycy do tych wartości się odwołali, bo inaczej my, wyborcy, nie bardzo mamy powody, żeby pójść do urn wyborczych – mówił.

