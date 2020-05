"Za dużo mówił o Trzaskowskim, za mało o sobie". Kulisy zarządu PO

O nominację PO walczyli dwaj kandydaci: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz europodeł Radosław Sikorski. Ostatecznie wygrał ten drugi i to właśnie włodarz stolicy jest nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Serwis Interia pisze o szczegółach piątkowego zebrania zarządu PO. Podczas posiedzenia zarządu obaj politycy zaprezentowali swoje pomysły. – Dyskusja była normalna, rzeczowa. Bardzo cieszę się z jej efektów. Jesteśmy poważną, demokratyczną partią – mówi serwisowi Agnieszka Pomaska, jeden z członków zarządu.

Z kolei Sławomir Nemann zdradza: – I Rafał, i Radek bardzo chcieli zostać kandydatami. Obaj byli zdeterminowani do tego, żeby ubiegać się o nominację. Radek nie zyskał większości, a gdy zobaczył, że rozmowa była na korzyść Trzaskowskiego, zrezygnował z poddania się głosowaniu. To nie było głaskanie się. Rozmawialiśmy o tym, kto jakie ma zalety, wady, po jaki elektorat może sięgnąć.

Według innego rozmówcy Interii, Radosław Sikorski sam zniechęcił do siebie najważniejszych ludzi w partii. – Odbył jakieś tysiąc rozmów, czuł się związany z Borysem Budką, którego wspierał. Jeszcze w poniedziałek dzwonił po działaczach, pytał jak widzą jego start. Do końca nie wiem, na co on liczył. Na zarząd przyjechał trochę jak daleki krewny po kilku latach – mówi.

Jednocześnie z informacji portalu wynika, że były szef MON dał się ponieść emocjom: – Nie był niegrzeczny, ale nie pozyskiwał ludzi, którzy nie byli zdecydowani. Trzaskowski wypadł zdecydowanie lepiej. Sikorski za dużo mówił o Trzaskowskim, za mało o sobie, swojej wizji. I to nie zrobiło dobrego wrażenia.

