Gronkiewicz-Waltz: Trudno oceniać prezydenturę Trzaskowskiego po półtora roku

Hanna Gronkiewicz-Waltz przyznała na antenie TVN24, że rozmawiała już z Rafałem Trzaskowskim i popiera go. – Jest osobą kompetentną, która jest na miarę prezydenta Polski. Jest to człowiek z pewnym doświadczeniem, chociaż może młodo wygląda, to zbliża się już do pięćdziesiątki. Prezydent Aleksander Kwaśniewski był młodszy, kiedy obejmował stanowisko prezydenta Polski – wskazała. Jak dodała, skoro podjął decyzję o kandydowaniu, to "powinien zawalczyć do końca".

Jej zdaniem nie powinno się na tym etapie oceniać dokonań Trzaskowskiego jako włodarza stolicy, bo "trudno oceniać prezydenta po półtora roku": – Kiedy startowałam do drugiej kadencji, to Warszawa była rozkopana. Wtedy PiS ze mną walczył i powiedział, że rozkopałam Warszawę i nic nie zrobiłam. Potem wszystko nabrało tempa. Takiego, że w drugiej kadencji przeszłam w pierwszej turze.

Według Hanny Gronkiewicz-Waltz w roli nowego włodarza Warszawy, w przypadku zwycięstwa Trzaskowskiego, dobrze sprawdziłaby się Małgorzata Kidawa Błońska. – Małgorzata Kidawa-Błońska bardzo dobrze zna Warszawę, jak swój dom, ponieważ była wiele lat radną. Na pewno byłaby takim prezydentem Warszawy, że nie musiałaby się jej uczyć – powiedziała na antenie TVN24.