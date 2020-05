"To mocny sygnał, żeby nie odpuszczać". Nowy spot Hołowni

Nowy klip pojawił się na profilu Szymona Hołowni na Facebooku. – COVID-19 nie jest tylko chorobą. To izlacja o bliskich, to lęk o przyszłość i poczucie chaosu. To mocny sygnał, żeby nie odpuszczać – mówi w spocie kandydat na prezydenta.

Znaczną część spotu stanowi rozmowa Hołowni ze wspierającymi go wolontariuszami z całej Polski, opowiadają o trudnościach związanych z koniecznością izolacji spowodowanej panującą epidemią koronawirusa.

– Pozostań w kontakcie, bądź blisko, działaj. (...) Niepewna przyszłość? Jesteśmy w tym razem. Nasz cel jest jasny – mówi na koniec Hołownia.

