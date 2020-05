Stępkowski: Nie było jeszcze tak transparentnych wyborów kandydatów na I prezesa SN

Najwięcej głosów uzyskał sędzia Włodzimierz Wróbel. Pozostali kandydaci to: Małgorzata Manowska, Tomasz Demendecki, Leszek Bosek, Joanna Misztal-Konecka. Spośród tej piątki prezydent Andrzej Duda wskaże nowego I prezesa Sądu Najwyższego. Włodzimierz Wróbel uzyskał 50 głosów, Małgorzata Manowska 25 głosów, Tomasz Demendecki 14 głosów, Leszek Bosek 4 głosy, Joanna Misztal-Konecka 2 głosy.

Listę kandydatów przedstawił mediom p.o. I prezesa SN sędzia Aleksander Stępkowski. To on, decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, przejął obowiązki sędziego Kamila Zaradkiewicz. – Wydaje mi się, że ważne jest też podkreślenie tego, że na liście znajdą się osoby, na które swój głos oddali wszyscy członkowie zgromadzenia ogólnego. Pojawiające się w mediach wątpliwości co do tego, czy ta lista kandydatów będzie listą całego zgromadzenia, czy też nie, można uznać za niebyłe. Jest to lista kandydatów przedstawionych przez wszystkich członków zgromadzenia ogólnego sędziów SN – wskazał Stępkowski.

– Bardzo się cieszę, że jesteśmy już u końca, że państwo bardzo intensywnie relacjonowali całe wybory – powiedział, zwracając się do dziennikarzy. I dodał: – Nie było jeszcze w historii tak transparentnych wyborów kandydatów na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego. A zatem tworzymy historię.